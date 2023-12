Lazio-Frosinone: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Ultima giornata del 2023 in Serie A. Una partita di grande interesse mette di fronte Lazio e Frosinone, due squadre in corsa per obiettivi importanti. La prima parte di stagione dei biancocelesti è stata molto altalenante ma la qualità dell’organico non è in discussione. Di fronte la sorpresa del campionato: la squadra di Di Francesco gioca un calcio propositivo e punta una salvezza tranquilla.

Lazio-Frosinone: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

Squalificati: Lazzari | Indisponibili: Immobile, Luis Alberto

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Harroui, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Kalaj, Lirola, Marchizza, Mazzitelli, Oyono, Reinier

Lazio-Frosinone: l’orario

La partita fra Lazio e Frosinone, valida per la 18ª Giornata di Serie A, andrà in scena venerdì 29 dicembre, alle ore 20:45, presso lo stadio Olimpico.

Lazio-Frosinone: il pronostico

Derby laziale nella 18ª Giornata di Serie A. La Lazio cerca punti e continuità per chiudere l’anno al meglio e non perdere altro terreno dalla zona Europa. Il Frosinone non vince da 4 giornate ma è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, con una predilezione per le big. L’attacco della Lazio segna 1 gol a partita di media e, anche senza Immobile, ci auguriamo non tradisca: MG 1-3 casa.

Lazio-Frosinone: la diretta tv

Lazio-Frosinone sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).