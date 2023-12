Lazio, piove sul bagnato: infortunio anche per Luis Alberto contro l’Empoli

CalcioWeb

Prima il gol del vantaggio, poi due notizie negative per la Lazio. E’ in corso la partita della 17 ª giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli e la squadra di Maurizio Sarri non potrà permettersi un altro passo falso.

La sfida si sblocca dopo 9 minuti anche un gol in mischia di Guendouzi, Al 22′ la prima tegola: Ciro Immobile è costretto al cambio per un problema all’adduttore, al suo posto spazio a Castellanos.

Passano 3 minuti e anche Luis Alberto si ferma. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare dopo uno scatto ed è stato costretto al cambio. Al suo posto dentro Kamada.