Lazio-Inter, esposte tre maglie nel ricordo di Mihajlovic | VIDEO

Continua il programma della 16ª giornata del campionato di Serie A e la sfida Lazio-Inter è pronta a regalare grande spettacolo. Il rendimento dei biancocelesti è stato troppo altalenante e sono alla ricerca della vittoria della svolta. Al contrario, la squadra di Simone Inzaghi è in grado di allungare sulle dirette rivali.

E’ un giornata importante anche per le iniziative in ricordo di Sinisa Mihajlovic, morto un anno fa dopo una lunga battaglia contro la leucemia. A bordo campo, prima del fischio d’inizio della gara dell’Olimpico, sono state esposte le casacche della Stella Rossa, della nazionale serba e della Lazio.

Always with us, Siniša 🙏#LazioInter pic.twitter.com/yHleiTWnrE

— Lega Serie A (@SerieA_EN) December 17, 2023