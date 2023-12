Lazio-Inter: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

E’ il big match della 16ª giornata del campionato di Serie A. Stiamo parlando di Lazio e Inter, due squadre candidate per obiettivi importanti. In particolar modo la squadra di Simone Inzaghi è la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto ed è reduce dall’impegno in Champions League. La Lazio è stata sconfitta sul campionato dell’Atletico Madrid e ha chiuso il girone al secondo posto.

Lazio-Inter: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Isaksen, Patric, Romagnoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Pavard

Lazio-Inter: l’orario

La partita Lazio-Inter, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico.

Lazio-Inter: il pronostico

Sarà l’ennesima prova di forza dell’Inter? Fin qui, partita con la Juventus a parte, i nerazzurri hanno dominato i confronti con le altre big, ma la trasferta sul campo della Lazio non è da sottovalutare. Lautaro e Thuram scalpitano davanti e, fin qui, con loro due, si parte con un gol di vantaggio. Optiamo, dunque, per un MG 1-3 Ospite.

Lazio-Inter: la diretta tv

Lazio-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).