Lecce-Bologna: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Lecce e Bologna si preparano a scendere in campo per il match della 14ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione e dovrà confermare la vittoria casalinga contro il Torino. Il Lecce occupa la 13ª posizione, nelle ultime due partite ha conquistato due punti e il distacco dalla zona rossa è di 5 punti.

Lecce-Bologna: probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Almqvist, Kaba

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonifazi, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

Lecce-Bologna: orario

La sfida di Serie A Lecce-Bologna, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 3 dicembre, alle 12:30 allo stadio Via del Mare.

Lecce-Bologna: pronostico

Si prospetta una bella gara fra due squadre rivelazione della prima parte di campionato. È vero, il Lecce si è un po’ fermato nelle ultime gare. Il Bologna, invece, continua a stupire: ha gli stessi punti della Roma (21) ed è a -3 dalla zona Champions League. Possibile gara da GG, ma i 10 gol subiti dai felsinei in 13 gare (terza miglior difesa del campionato) ci fanno propendere per un più sicuro Multi Gol 1-3 Ospite.

Lecce-Bologna: diretta tv

Lecce-Bologna sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).