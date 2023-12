Lecce-Frosinone: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si gioca la 16ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. La squadra di Di Francesco è una delle sorprese più belle ed è in grado di raggiungere una salvezza tranquilla. Il Lecce è reduce da quattro pareggi consecutivi e il ritorno alla vittoria non sembra così lontano.

Lecce-Frosinone: probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.

Squalificati: Gonzalez | Indisponibili: Almqvist

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Oyono; Garritano, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Ibrahimovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Harroui, Kalaj, Marchizza, Mazzitelli, Monterisi, Reinier

Lecce-Frosinone: l’orario

La partita Lecce-Frosinone, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 16 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Via del Mare.

Lecce-Frosinone: il pronostico

Partite entrambe alla grande, Lecce e Frosinone sembrano aver tirato il freno a mano con il passare delle partite. Tutte e due le neopromosse sono distanti dalla zona salvezza, seppur i recenti passi falsi abbiano ridotto il gap. Un punto potrebbe fare al caso di entrambe, ma ottenerne 3 contro una diretta concorrente sarebbe ancor più importante. Il Lecce, in casa, ha il dovere di provarci: Multi Gol 1-3 Casa.

Lecce-Frosinone: la diretta tv

Lecce-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).