Liga, da gennaio 2024 importante novità sul Var: di cosa si tratta

La Liga spagnola è pronta ad introdurre una novità importante dal 2024. Nel dettaglio la Federcalcio spagnola (Rfef) e LaLiga hanno confermato la volontà di rendere pubbliche le immagini e gli audio dei dialoghi tra arbitro e Var al termine delle giornate di campionato.

L’esordio è previsto dal 22° turno della Liga e dal 22° della seconda divisione, in programma dal12 al 15 gennaio. Il debutto vero e proprio, però, avverrà nella Supercoppa spagnola, sia in semifinale il 10 e 11 gennaio che in finale domenica 14.

“Si apre un nuovo scenario con l’obiettivo di fornire maggiore trasparenza all’arbitraggio nel calcio professionistico e nelle competizioni stesse”, si legge nella nota della Rfef.