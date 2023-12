Malore Lockyer, le cause del collasso e gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore

CalcioWeb

Momenti di paura ieri sera durante la partita tra Bournemouth e Luton Town. Il capitano del Luton, Tom Lockyer, è collassato improvvisamente durante il match, facendo preoccupare giocatori, staff e spettatori.

L’episodio si è registrato al 59′ del match di Premier League, che è stato poi interrotto, con i giocatori andati negli spogliatoi, mentre Lockyer riceveva le cure mediche necessarie.

Dopo l’intervento in campo dei medici, il difensore del Luton è stato portato fuori in barella, tra gli applausi dei tifosi, sotto shock, del Vitality Stadium. Lockyer è stato trasferito in ospedale, dove è rimasto in condizioni stabili.

Il Luton Town ha aggiornato tutti i fan sulle condizioni di Lockyer e sulle cause del malore: “il nostro staff medico ha confermato che il capitano degli Hatters ha avuto un arresto cardiaco in campo, ma era reattivo quando è stato portato in barella. Ha ricevuto ulteriori cure all’interno dello stadio, per le quali ringraziamo ancora una volta le équipe mediche di entrambe le parti. Tom è stato trasferito in ospedale, dove possiamo rassicurare i sostenitori che è stabile e che attualmente è sottoposto a ulteriori test con la sua famiglia al suo capezzale. Vorremmo ringraziare tutti per il supporto, l’interesse e i messaggi affettuosi per Locks“.