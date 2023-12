Masiello ammonito, salta ancora il Bari: perchè è un giallo ‘sospetto’

CalcioWeb

Andrea Masiello salta, ancora una volta, la trasferta di Bari. Il difensore del Sudtirol ha rimediato un giallo in pieno recupero nella sfida tra Sudtirol e Como che ha fatto scattare la squalifica per somma di ammonizioni. Un giallo che ha fatto discutere.

L’ammonizione sospetta a Masiello

Masiello aveva già saltato, nella passata stagione, la trasferta al San Nicola di Bari. Il Sudtirol aveva motivato la sua mancata convocazione ritenendo l’ambiente di Bari poco idoneo a Masiello come avversario. Il motivo risale ai cattivi rapporti con i tifosi del Bari per l’autogol segnato nel derby contro il Lecce nel 2011: all’epoca Masiello, calciatore del Bari, segnò volontariamente nella propria porta poichè coinvolto in un giro di scommesse. Per tale episodio il calciatore venne squalificato per 2 anni e mezzo. Una ferita che difficilmente i tifosi del Bari gli perdoneranno.