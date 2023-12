Mercato Inter, Buchanan rompe con il Bruges? Occhio alla formula

CalcioWeb

Senza l’infortunio di Cuadrado l’Inter non avrebbe fatto mercato. A dichiararlo è stato il ds Ausilio. Liberi di credergli. Con il conseguente stop di Dumfries l’Inter è costretta a fare mercato per rinforzare una fascia nella quale oggi va adattato Darmian che, seppur duttile e prezioso in fase difensiva, toglie efficacia alla manovra offensiva della squadra di Inzaghi.

Inter su Tajon Buchanan

L’Inter ha messo gli occhi da tempo su Tajon Buchanan, esterno 24enne in forza al Bruges, non convocato per l’ultima gara contro il Molenbeek. Dal Belgio giurano che la colpa sia da attribuire alla volontà del giocatore di trasferirsi in Serie A. Il Bruges sembra essersi convinto anche sulla formula: prestito con obbligo di riscatto tra i 5 e i 10 milioni, a patto che il prestito iniziale non sia gratuito.

L’Inter non cerca soltanto una riserva con caratteristiche simili a quelle di Dumfries, ma vuole tutelarsi anche in caso di addio dell’olandese: le trattative per il rinnovo non decollano, ha estimatori in Europa, a giugno potrebbe finire sul mercato.