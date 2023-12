La prima firma di Jovic in rossonero: il Milan supera il Frosinone e allontana la crisi | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il Milan allontana la crisi, riscatta la sconfitta in Champions League contro il Dortmund e torna a -4 dalla Juventus. Si è concluso l’anticipo serale della 14ª giornata del campionato di Serie A ed i rossoneri hanno conquistato tre punti importanti contro il Frosinone. La squadra di Di Francesco può recriminare per le occasioni mancate nel primo tempo. I padroni di casa sono stati molto concreti e la vittoria è nel complesso meritata.

Stefano Pioli si schiera con Pulisic, Chukwueze e Jovic, gli ospiti rispondono con Soule, Ibrahimovic e Cuni. La prima occasione è per Chukwueze, poi la risposta di Oyono. Al 42′ Cuni ha sul piede il vantaggio ma sbaglia clamorosamente, bravo Maignan. Passa un minuto ed il Milan passa in vantaggio: si sblocca Jovic.

Nella ripresa i rossoneri dilagano prima con Pulisic e poi con Tomori. Nel finale c’è spazio per il gol della bandiera di Brescianini e per l’ingresso in campo del baby-Camarda. Finisce 3-1.

Classifica Serie A

Juventus 33 Inter 32 Milan 29 Napoli 24 Roma 21 Bologna 21 Atalanta 20 Fiorentina 20 Lazio 20 Frosinone 18 Monza 18 Torino 16 Lecce 15 Sassuolo 15 Genoa 15 Udinese 11 Empoli 11 Cagliari 10 Verona 9 Salernitana 8