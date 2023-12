Milan-Frosinone: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

L’anticipo serale della 14ª giornata del campionato di Serie A regala una sfida importantissima tra Milan e Frosinone. La situazione del club rossonero è delicata e la posizione del tecnico Stefano Pioli è tornata in bilico. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund e l’eliminazione è ad un passo. La compagine di Di Francesco è una delle sorprese più belle della stagione e nell’ultima giornata ha vinto lo scontro salvezza contro il Genoa.

Milan-Frosinone: probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Krunic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Squalificati: Giroud | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cheddira.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Harroui, Kalaj, Lirola, Marchizza

Milan-Frosinone: orario

La sfida di Serie A Milan-Frosinone, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 2 dicembre, alle 20:45 allo stadio San Siro.

Vietato sbagliare, ma per il Milan la gara contro il Frosinone è ricca di incognite. La prima riguarda le scorie della Champions League, mentali e fisiche, su una squadra bersagliata dagli infortuni. In difesa possibile l’esordio dal primo minuto del primavera Simic, o in alternativa l’adattamento di Krunic, vista la mancanza di 5 centrali su 6 nel reparto.

Ancora assenti Leao e Giroud, spazio a Jovic davanti, ancora ‘inceppato’. Il Milan proverà a prendersi la vittoria, anche sporca: Multi Gol 1-3 Casa ci sembra la scelta che mette più al riparo da eventuali sorprese.

Milan-Frosinone: diretta tv

Milan-Frosinone sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).