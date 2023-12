Milan, novità Leao! Svolto l’ultimo test: la decisione per il Newcastle

CalcioWeb

Dopo il brutto ko maturato per 3-2 contro l’Atalanta, il Milan dovrà affrontare un’altra partita molto complicata che rischia di segnare la sua stagione. Mercoledì i rossoneri saranno di scena in Champions League per l’ultima partita del girone contro il Newcastle: solo una vittoria garantirebbe di restare in Europa, se sarà Champions League o Europa League dipenderà dal risultato della sfida tra Borussia Dortmund e PSG.

I rossoneri continueranno ad avere problemi in difesa con Theo Hernandez che, con grande probabilità, verrà schierato ancora come centrale vista l’assenza di 5 difensori centrali su 6 in presenti in rosa. Ma dall’infermeria arriva una buona notizia per il reparto offensivo.

Leao verso la convocazione

Rafael Leao, grande assente delle ultime settimane, sprinta verso il ritorno in campo. Nel test contro la Primavera effettuato per testarne le condizioni, il fuoriclasse portoghese ha giocato senza sentire dolore, provando anche a spingere. Salvo imprevisti dei prossimi 3 giorni, Leao dovrebbe prendere parte alla sfida contro il Newcastle.

Il portoghese potrebbe non avere i 90′ nelle gambe, non è ancora chiaro se partirà dalla panchina o giocherà titolare. Quel che è certo è che con Leao a disposizione le chance europee del Milan si alzano parecchio.