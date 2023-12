Milan-Monza: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Il lunch match della 16ª giornata del campionato di Serie A regala una partita importantissima tra Milan e Monza. I rossoneri sono reduci dalla bella vittoria in Champions League contro il Newcastle e sono in grado di tornare al successo anche in Serie A dopo il ko contro l’Atalanta. La squadra di Palladino è una sorpresa del massimo campionato italiano e nell’ultima partita ha vinto contro il Genoa.

Milan-Monza: probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Tomori, Krunic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Squalificati: Calabria | Indisponibili: Caldara, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Sportiello, Thiaw

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pereira, D’Ambrosio, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caldirola, Caprari, Pablo Marì

Milan-Monza: l’orario

La partita Milan-Monza, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 17 dicembre, alle ore 12:30, allo stadio San Siro.

Milan-Monza: il pronostico

Fuori dalla Champions nonostante la vittoria a Newcastle, il Milan ritorna in Italia e riprende il suo cammino dopo il ko contro l’Atalanta. L’imperativo è stare lontani da un altro passo falso e il Monza non è proprio la squadra più agevole da affrontare. Il ritorno di Leao e la verve offensiva del duo Pulisic-Chukwueze potrebbe fare la differenza verso l’1 fisso.

Milan-Monza: la diretta tv

Milan-Monza sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).