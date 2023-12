Milan-Sassuolo: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Chiude il 2023 nel miglior modo possibile. È l’obiettivo di un Milan dall’andamento altalenante in campionato che ha bisogno di vittorie e certezze. I rossoneri, dopo il 2-2 contro la Salernitana, hanno bisogno di 3 punti che blindino il terzo posto dalle tante inseguitrici pronte ad approfittare di un passo falso. Vittoria che, contro un Sassuolo da sempre ‘funesto’ per i rossoneri, aiuterebbe Stefano Pioli a passare un Capodanno più sereno in ottica permanenza. Vediamo i dettagli della sfida.

Milan-Sassuolo: probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

All. Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Volpato, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

All. Dionisi

Milan-Sassuolo: orario

Milan-Sassuolo, partita valevole per la 18ª Giornata di Serie A, si giocherà sabato 30 dicembre, alle ore 18:00, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Milan-Sassuolo: pronostico

Pioli sembra aver esaurito il credito, ogni passo falso che arriverà da ora in avanti potrebbe portare all’esonero. Il Sassuolo non porta, storicamente, bene agli allenatori rossoneri e un Milan con la difesa a pezzi, qualche stella sottotono e l’obbligo di fare risultato rischia di riservare brutte sorprese. L’attacco, in questo senso, sembra l’unica garanzia: MG 1-3 Casa.

Milan-Sassuolo: diretta tv

Milan-Sassuolo sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).