Milan, segnali di ‘delirio’: adesso il problema è la rovesciata di Ibrahimovic…

Si avvicina una sfida fondamentale in casa Milan per il futuro dell’allenatore Stefano Pioli. L’ultima giornata del 2023 in Serie A regala una partita decisiva contro il Sassuolo di Domenico Berardi, alla ricerca di punti per evitare la retrocessione. La prima parte di stagione ha confermato tutti i limiti della rosa rossonera e la situazione è molto preoccupante.

Il percorso in Champions League è già finito e la posizione di classifica in Serie A non è di certo delle migliori. Il Milan occupa la terza posizione, il distacco dalla vetta della classifica è distante 11 punti e anche la Juventus rischia di scappare. Anche la qualificazione in Champions League è sempre più a rischio con Fiorentina e Bologna che rappresentano molto più di una mina vagante.

Milan, adesso il problema è la rovesciata di Ibrahimovic…

I problemi in casa Milan sono evidenti, dal punto di vista tecnico e ambientale. E addirittura a scatenare le reazioni è stata una… rovesciata di Ibrahimovic. “La rovesciata di Zlatan Ibrahimovic? È una domanda che dovete fare a lui, aveva già preso questo impegno prima del ritorno nell’ambiente. Non è questo il problema, non vedo niente di particolare e mi aveva già avvisato”. Il tecnico Stefano Pioli è stato costretto a rispondere ad un argomento del genere, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo.

Il riferimento è alla storia pubblicata su Instagram dal nuovo advisor della proprietà in cui lo si vede effettuare una rovesciata su una spiaggia esotica. “Ci siamo sentiti tramite messaggi, mi ha chiesto come si è allenata la squadra e quali fossero le sensazioni, come facciamo sempre”, racconta l’allenatore rossonero. Secondo una parte della critica l’atteggiamento dello svedese è stato considerato fuori luogo in un momento delicato della squadra. Primi segnali di ‘delirio’ in casa Milan…

