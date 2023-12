Milan, tre super colpi di calciomercato a gennaio: come cambia l’11 di Pioli | FOTO

CalcioWeb

La stagione del Milan non è stata all’altezza e la società è pronta a scatenarsi sul calciomercato invernale per costruire una squadra ancora più forte. La dirigenza ha avviato le prime trattative e tre operazioni sono in fase avanzata e destinate ad andare in porto a stretto giro di posta. Secondo le ultime voci di mercato, il club rossonero è in trattative per tre rinforzi chiave che potrebbero dare un nuovo impulso alla squadra. Questi tre rinforzi riguardano la difesa, con l’arrivo di Juan Miranda sulla fascia sinistra, Kiwior nella zona centrale, e l’attacco con Jonathan David.

Il primo nome sulla lista del Milan è Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 che attualmente milita nel Real Betis. Miranda è un difensore esterno versatile con un potenziale eccezionale. Le sue abilità difensive e offensive lo rendono una scelta ideale per rafforzare il lato sinistro della difesa rossonera.

Il giovane spagnolo ha maturato esperienza in Liga e in prestito allo Schalke 04 in Bundesliga, dimostrando di poter far parte di squadre di alto livello. Il suo arrivo potrebbe aggiungere profondità e competizione nella squadra del Milan, fornendo un’alternativa di qualità a Theo Hernandez.

I rossoneri hanno avviato la trattativa anche per Jakub Kiwior, difensore centrale dell’Arsenal. Il polacco è un calciatore in grado di garantire rotazioni e giocare nell’11 base rossonero. Il classe 2000 ha dimostrato di avere un grande potenziale, ed è stato monitorato da diverse squadre europee.

Nel reparto offensivo, il Milan sembra sempre più vicino all’acquisizione di Jonathan David dal Lille. Il talentuoso attaccante canadese è uno dei nomi più promettenti in Europa e ha dimostrato le sue capacità con il Lille e la nazionale canadese. L’arrivo di David potrebbe fornire al Milan tantissimi gol, aggiungendo una nuova freccia da alternare con Giroud. La sua abilità nel segnare gol e nel creare opportunità per i compagni di squadra lo rendono un obiettivo ambizioso per i rossoneri. La valutazione è di 30 milioni di euro.