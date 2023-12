Monza-Fiorentina, papera incredibile di Di Gregorio: tira addosso a Beltran! | VIDEO

CalcioWeb

Episodio da non credere capitato nel primo tempo di Monza-Fiorentina. Pronti via, dopo appena 9 minuti di gioco, Michele Di Gregorio è subito protagonista, ma in negativo. Il portiere dei brianzoli ha commesso un grave errore che ha portato al gol del vantaggio della Fiorentina.

L’estremo difensore riceve palla al centro dell’area di rigore e pressato da Beltran sbaglia il passaggio centrando in pieno la gamba dell’attaccante con il pallone che finisce in rete.

Di Gregorio: fenomenal com as mãos, mas cometeu erro crasso com os pés. Aí Beltrán não perdoou e fez o gol mais fácil de sua vida. Fiorentina em vantagem sobre o Monza. pic.twitter.com/ctRH8vXYTA — Calciopédia (@calciopedia) December 22, 2023