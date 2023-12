Monza-Fiorentina: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 17ª Giornata di Serie A presenta una sfida davvero intrigante fra due allenatori che prediligono un calcio propositivo come Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano. Monza-Fiorentina promette di non annoiare i tifosi. I brianzoli all’U-Power Stadium possono mettere in difficoltà chiunque. I toscani, pur senza Nico Gonzalez davanti, vogliono raccogliere punti pesanti per restare in zona Europa. Vediamo i dettagli della partita.

Monza-Fiorentina: probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran

Monza-Fiorentina: l’orario

Monza-Fiorentina, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 20:45, all’U-Power Stadium di Monza.

Monza-Fiorentina: il pronostico

Sotto le big la Fiorentina ha il miglior rendimento in trasferta nonostante abbia raccolto appena 1 punto nelle ultime 3 gare giocate contro Lazio, Milan e Roma. La gara in trasferta a Monza non è per nulla semplice, i brianzoli sono un osso duro all’U-Power Stadium. Ma la Fiorentina, per provare a fare risultato, non potrà prescindere dal suo calcio offensivo. Dunque: MG 1-3 Ospite.

Monza-Fiorentina: la diretta tv

Monza-Fiorentina sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).