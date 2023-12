Juventus, contro il Monza è brivido felino: la decide Gatti in pieno recupero | CLASSIFICA

CalcioWeb

Brivido felino per la Juventus che torna a casa dalla gara del venerdì che apre la 14ª giornata di Serie A con tre punti preziosissimi. I bianconeri, in vantaggio grazie alla rete di Rabiot al 12′, amministrano la gara per la quasi totalità dell’incontro riuscendo a respingere le velleità offensive del Monza. Ma il raddoppio non arriva. Vlahovic, che prima della rete di Rabiot aveva sbagliato un calcio di rigore, appare in serata no, così come Chiesa.

Il lungo forcing del Monza riesce ad abbattere il fortino bianconero al 91′: un tiro-cross di Valentin Carboni taglia tutta l’area e non viene deviato da nessuno, ma la traiettoria beffa Szczesny per l’1-1. Quando la gara sembrava avviata verso la parità, una delle rare folate offensive del secondo tempo della Juventus viene trasformata in gol: discesa sulla destra di Rabiot, palla dentro, Federico Gatti prima svirgola, poi trova il tempo di sparare un siluro sotto la traversa.

La vittoria permette alla Juventus di scavalcare, temporaneamente, l’Inter al primo posto in classifica in attesa del big match di domenica sera che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Napoli.

Classifica Serie A

Juventus 33 Inter 32 Milan 26 Napoli 24 Roma 21 Bologna 21 Atalanta 20 Fiorentina 20 Frosinone 18 Monza 18 Lazio 17 Torino 16 Lecce 15 Sassuolo 15 Genoa 14 Udinese 11 Cagliari 10 Empoli 10 Verona 9 Salernitana 8