Monza-Juventus: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Dopo le partite infrasettimanali di coppe europee, oggi riparte la Serie A. La 14ª giornata si apre con l’anticipo tra Monza e Juventus, in programma per questa sera, mentre domani il Milan ospita in casa il Frosinone. Ma è il big match tra Napoli e Inter, di domenica, sera, il più atteso di tutti.

Lo spettacolo inizia oggi! I bianconeri di Allegri affrontano il Monza in trasferta: tutte le info sul match, dalle probabili formazioni a dove vederlo in tv.

Monza-Juventus, le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo. All. Palladino

Squalificati: Gomez

Indisponibili: Caprari, Izzo, Carboni F., Vignato

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: De Sciglio, Weah

Monza-Juventus, l’orario

La sfida di Serie A tra Monza e Juventus si gioca oggi, 1 dicembre, alle 20.45 al Brianteo di Monza.

Monza-Juventus, il pronostico

Monza-Juventus Under 3.5 -L’anno scorso 0 gol e 0 punti. Lo ha ricordato Allegri in conferenza stampa, quasi fosse un monito da tenere bene a mente. Il Monza si rivelerà ancora la bestia nera della Juventus? Tuteliamoci con un Under 3.5: se i bianconeri dovessero avere ancora difficoltà in Brianza, potrebbe venire fuori una partita decisa da un episodio e, in generale, con pochi gol.

Monza-Juventus, diretta tv

Monza-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.