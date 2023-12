Morte Antonio Juliano: il retroscena di Ruud Krol sul Napoli

CalcioWeb

Il mondo del calcio continua ad omaggiare Antonio Juliano, ex calciatore del Napoli morto all’età di 80 anni. “Condoglianze alla famiglia di Juliano, è un momento molto duro ma la vita è così. Antonio è stato un grande avversario e un grande direttore sportivo, è un giorno triste.

Quando Juliano mi portò a Napoli capii subito che aveva la testa dura. All’epoca l’Italia non era aperta tanto agli stranieri, ma Antonio mi diceva sempre che io ero il suo primo acquisto”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kis di Ruud Krol, ex calciatore e allenatore olandese.

“Venne a Vancouver all’aeroporto e mi convinse ad accettare il Napoli e per me fu un grande onore giocare per lui ed avere la sua amicizia. Per me resterà sempre un grandissimo amico e una grandissima persona”, ricorda l’ex stella dell’Ajax e dell’Olanda degli anni ’70.