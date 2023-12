Mutu, Natale triste: esonerato alla Vigilia, lo scopre al funerale della madre

CalcioWeb

Dalla Romania arriva una storia incredibile che ha come protagonista Adrian Mutu, ex bomber visto in Italia con le maglie di Fiorentina, Inter, Juventus e Parma tra le tante. Oggi Mutu è l’allenatore del Neftci Baku, o per meglio dire lo era. La storia riguarda, infatti, l’esonero dell’ex calciatore avvenuto con un timing a dir poco sconcertante.

Esonero Mutu: circostanze da non credere

Il Neftci Baku ha deciso di esonerare Mutu nonostante la vittoria per 2-0 contro il Kepaz. Circostanza particolare, ma che non rappresenta un unicum nella storia del calcio. Ben più particolare il giorno: la Vigilia di Natale, periodo di gioia e serenità, non proprio la data ideale per ricevere una notizia del genere. Ad aggravare ancor di più la situazione è il momento della vita di Adrian Mutu: l’ex attaccante si trovava in Romania per il funerale della madre. Di sicuro il club poteva scegliere un timing migliore.

Il comunicato sull’esonero di Mutu

“Ringraziamo Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli auguriamo ogni successo nelle sue attività future, allo stesso tempo esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la morte di sua madre“, si legge nel comunicato diffuso dal Neftci Baku. Panchina affidata al montenegrino Miodrag Bojovic.