Osimhen-Kvaratskhelia, la coppia d’oro torna a splendere: il Napoli batte 2-1 il Cagliari

Dopo il successo in Champions League contro il Braga, che ha sancito il passaggio agli ottavi della competizione blindando il secondo posto nel girone, il Napoli riprende la sua rincorsa europea in Serie A. Back to back ravvicinato al Maradona che a 4 giorni di distanza ospita nuovamente gli azzurri, davanti al pubblico amico, contro il Cagliari di Sir. Claudio Ranieri, 16° in classifica, ma galvanizzato dal successo clamoroso, maturato con due reti nei minuti di recupero, contro il Sassuolo.

Una gara da non sottovalutare per Walter Mazzarri, neo tecnico dei partenopei, che dopo aver assaporato il primo successo casalingo in Europa, attendeva con ansia di tornare a gioire davanti ai propri tifosi, come fatto innumerevoli volte in passato, anche in campionato.

Sogno realizzato. Impegno decisamente più agevole, almeno sulla carta, quello che attendeva questa sera Osimhen e compagni. Dopo i due ko contro Inter e Juventus, lanciatissime nella corsa a due per lo Scudetto, il Napoli ha ottenuto il primo successo interno contro un Cagliari combattivo ma che ha risentito del gap tecnico rispetto ai campani.

Per sbloccare la situazione di parità serve superare l’ora di gioco. Apre le danze Victor Osimhen al 69′. La gioia del Napoli dura, però, appena 3 minuti visto che il solito Pavoletti (ex di turno) firma l’1-1. Ancora 3 minuti e il risultato cambia ancora: al 75′ Kvaratskhelia segna la rete del 2-1 che chiude la partita.

Mazzarri ottiene il secondo successo stagionale in Serie A dopo il successo in trasferta sul campo dell’Atalanta. Il Napoli sale a quota 27 e aggancia temporaneamente il 4° posto e la zona Champions League in attesa dello scontro diretto fra Roma e Bologna, entrambe a quota 25 punti, attualmente scavalcate dagli azzurri.

Classifica Serie A

Inter 38

Juventus 37

Milan 29

Roma 25

Napoli 27

Bologna 25

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 16

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese 12

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8