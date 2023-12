Napoli, De Laurentiis scatenato: la frecciata a Rudi Garcia e il doppio annuncio di calciomercato

CalcioWeb

Aurelio De Laurentiis è scatenato tra passato, presente e futuro. Il Napoli è reduce dalla debacle in Coppa Italia contro il Frosinone e si prepara a scendere in campo per la gara del campionato di Serie A contro la Roma in un big match per la zona Champions League. Il numero uno azzurro si è sbilanciato sulle mosse del club, in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’.

Il primo riferimento è all’ex allenatore Rudi Garcia: “quando mi sono accorto che non era la scelta più giusta? Il giorno che l’ho presentato a Capodimonte. Avrei dovuto fare un coup de théatre e dire: ‘Ve l’ho presentato, però adesso se ne va’. Perché uno che arriva e dice: ‘io non conosco il Napoli, non ho mai visto una partita’… Avrei dovuto capire già in quel momento. E invece l’ho presa a ridere. Il fatto è che l’ha ripetuto altre volte.

Sarebbe bastato che praticasse lo stesso calcio di Spalletti. Invece ha preteso che mandassi via un preparatore perfetto (Sinatti, ndr), per chiamarne uno che… Me l’avevano detto: questo t’imballa i giocatori. Sono dovuto restare a Castel Volturno da mattina a sera”.

Importanti indicazioni anche sul calciomercato: “Elmas già venduto, è uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti. Zielinski ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”.