Il Napoli torna alla difesa a 3? L’annuncio di Mazzarri in conferenza stampa

Il Napoli è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus ed è in campo per preparare la sfida di Champions contro il Braga. Il tecnico Walter Mazzarri si è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Io sono venuto a Napoli perché mi piaceva giocare a quattro in difesa, avendo i giusti giocatori. Da quando sono qui, tutti mi dicono che manca il terzino a sinistra e di tornare a giocare a tre indietro, ma dico no, si resta a quattro”. Sono le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match.

“Da Natan se gioca mi aspetto che spinga di più, ho visto in tanti match che in Brasile spingeva giocando da terzino. Si paga dazio quando arrivi dal Brasile in Europa ma si sta impegnando per migliorare. Zanoli a sinistra può giocare ma è stato infortunato anche lui e ha un minutaggio ridotto, vediamo cosa posso fare. Per il resto, sulla resistenza della squadra sono tranquillo.

Tanti anni fa un giocatore viveva in modo diverso, se era titolare per tre partite in otto giorni poi giocava malissimo. Ora i ragazzi di questa generazione vivono bene anche 6-7 partite ogni tre giorni. Se fai fare il giusto recupero, i giocatori sono già freschi, quindi non sono preoccupato se giocano sempre”.