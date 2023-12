Napoli-Inter, Massa verso lo stop: non arbitrerà più la squadra azzurra

CalcioWeb

E’ sempre più caos dopo Napoli-Inter, sfida valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A. Nel mirino sono finite le decisioni arbitrali e presto potrebbero arrivare pesanti provvedimenti. Nella partita di ieri, l’arbitro Davide Massa è finito sotto i riflettori per alcune decisioni che hanno lasciato perplessi giocatori, allenatori e tifosi. La sua performance in campo è stata oggetto di critica e dibattito.

Nella partita in questione, ci sono stati due episodi in particolare che hanno sollevato dubbi e polemiche. Il primo è stato il contatto tra Lautaro Martinez e Stanislav Lobotka, avvenuto prima dell’azione che ha portato al gol di Hakan Calhanoglu. Molti hanno ritenuto che ci fosse una possibile infrazione da parte di Martinez, ma l’arbitro Massa ha deciso di non sanzionare la giocata.

Il secondo episodio controverso è stato il rigore non concesso al Napoli per un presunto intervento falloso sull’attaccante Victor Osimhen in area di rigore. Anche in questo caso, la decisione dell’arbitro ha sollevato molte domande e critiche.

Dopo la sua prestazione nella partita al ‘Maradona’, ci sono state voci che suggeriscono che Davide Massa potrebbe essere fermato dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri) e che non arbitrerà più il Napoli nel corso di questa stagione di Serie A, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”.