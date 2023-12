Napoli-Inter: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

E’ il big match della 14ª giornata del campionato di Serie A. Il riferimento è ovviamente alla sfida tra Napoli e Inter, in grado di fornire interessanti indicazioni per le zone altissime della classifica. I nerazzurri sono reduci dalla grande rimonta in Champions League contro il Benfica e guidano la classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus. Il ritorno di Mazzarri in azzurro ha confermato la forza della squadra e il successo in trasferta contro l’Atalanta ha riportato grande entusiasmo.

Napoli-Inter: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Cuadrado, Dumfries, Pavard.

Napoli-Inter: l’orario

La sfida di Serie A Napoli-Inter, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 3 dicembre, alle 20:45 allo stadio ‘Maradona’.

Napoli-Inter: il pronostico

In 7 gare stagionali del Napoli è venuto fuori il segno GG, in tutte e 3 quelle contro le big (Lazio, Milan, Atalanta). Appena 7, invece, i gol subiti dall’Inter in stagione, 2 dei quali però contro Juventus e Milan negli scontri diretti. La verve offensiva delle due squadre con Kvaratskhelia e Osimhen da una parte e la coppia Lautaro-Thuram dall’altra dovrebbe bastare a convincervi. Pronostico GG.

Napoli-Inter: diretta tv

Napoli-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).