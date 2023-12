Napoli-Monza: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv 

CalcioWeb

Il Napoli affronta il Monza nell’ultima gara del 2023. I partenopei vengono dal ko contro la Roma che, oltre alla delusione per il risultato, ha portato in dote le squalifiche di Osimhen (già partito per la Coppa d’Africa) e Politano. Non sarà una gara semplice per i partenopei contro un Monza sempre propositivo e fastidioso da affrontare, ma Mazzarri sa di non poter perdere altro terreno dal quarto posto. Vediamo tutte le info utili relative alla sfida.

Napoli-Monza: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia.

All. Mazzarri.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo.

All. Palladino.

Napoli-Monza: orario

La partita fra Napoli e Monza, valida per la 18ª Giornata di Serie A, andrà in scena venerdì 29 dicembre, alle ore 18:30, presso lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

Napoli-Monza: pronostico

Tre sconfitte nelle ultime 5 gare, lo scudetto che ormai ha preso la via del Nord Italia, l’eliminazione dalla Coppa Italia e il netto ko contro la Roma. In casa Napoli la situazione non è delle migliori e serve una scossa. Il calore del Maradona è quello che serve, soprattutto con le assenze per squalifica di Osimhen e Politano. Contro il Monza non sarà una gara facile, ma il Napoli non può fallire ancora: 1.

Napoli-Monza: diretta tv

La partita fra Napoli e Monza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).