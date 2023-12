Napoli furibondo, tensione e proteste con Massa nel tunnel: il retroscena sul post-Inter

CalcioWeb

Tensione altissima in Serie A dopo la partita tra Napoli e Inter. La sfida della 14ª giornata del massimo torneo italiano si è conclusa sul netto risultato di 0-3 con i gol realizzati da Calhanoglu, Barella e Thuram. La prova di forza dei nerazzurri è stata impressionante contro una squadra attrezzata per obiettivi importanti e in uno stadio caldissimo.

Nel mirino sono finite anche le decisioni arbitrali e in particolar modo il gol del vantaggio dei nerazzurri viziato da un contatto tra Lautaro Martinez e Lobokta. La squadra di Mazzarri protesta anche per un mancato calcio di rigore concesso per un fallo su Osimhen.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe individuato nell’arbitro il responsabile della sconfitta: “non facciamo complottismo, non facciamo dietrologia. Ma abbiamo perso per colpa dell’arbitro. Ci spiace per i tifosi”, le parole al ds Meluso.

Oltre il danno potrebbe arrivare la beffa: “le proteste sono state tante, qualche parolona è volata: adesso si rischia oltre al danno anche la beffa per quello che verrà scritto nel referto. E magari ci sarà anche la procura federale perché i nervi napoletani erano al massimo della tensione. Si racconta di altre furibonde proteste nel tunnel, urla intorno all’arbitro a cui si sarebbero associati anche giocatori”, si legge.