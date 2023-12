Newcastle-Milan: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Ultima chiamata per restare in Europa. Se sarà Champions League o Europa League non dipenderà solo dal Milan che, in ogni caso, dovrà battere il Newcastle e prestare attenzione a quello che succederà tra Borussia Dortmund e PSG: in caso di vittoria o pareggio dei parigini i rossoneri saranno in Europa League.

Con qualsiasi risultato diverso dalla vittoria il Milan sarà, invece, fuori dall’Europa. Una gara da non sbagliare per i rossoneri.

Newcastle-Milan: probabili formazioni

Newcastle (4-3-3): Dubravka; Trippieri, Lascelles, Schar, Livramento; Milley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

All. Howe

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Rehinders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

All. Pioli

Newcastle-Milan: orario

La partita Newcastle-Milan, valida per la 6ª Giornata di Champions League, è in programma martedì 12 dicembre, alle ore 21:00.

Newcastle-Milan: pronostico

Partita da tripla. Newcastle e Milan hanno bisogno dei tre punti per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Si preannuncia una partita aperta e il pronostico OVER sembra affidabile.

Newcastle-Milan: diretta tv

Newcastle-Milan di Champions League sarà trasmessa in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.