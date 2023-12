Tensione Newcastle-Milan: scontri tra tifosi prima del match | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso Newcastle-Milan, sfida fondamentale per il passaggio del turno agli ottavi di Champions League. Le due squadre sono chiamate a vincere per sperare nel passaggio del turno. Prima del match si sono verificati momenti di tensione con scontri tra tifosi.

Secondo le prime ricostruzioni i tifosi rossoneri sono entrati a contatto con gli inglesi durante il corteo in direzione del St. James’ Park. Oltre 1500 tifosi rossoneri sono volati in Inghilterra per sostenere la squadra di Pioli. La situazione si è sistemata senza l’intervento della Polizia.

Scontri tra i tifosi del Milan e quelli del Newcastle durante il corteo.@PianetaMilan pic.twitter.com/1IpdKOwn05 — Stefano Bressi (@StefanoBressi) December 13, 2023