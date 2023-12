Il Novara cambia proprietà: la firma per la cessione e il ruolo di Pietro Lo Monaco

CalcioWeb

Il Novara ha una nuova proprietà. Nelle ultime ore è stato definito il passaggio di proprietà delle quote da Massimo Ferranti alla compagine formata da Pietro Lo Monaco, Marco La Rosa e Fabio Boveri. Dopo due anni e mezzo si è conclusa l’esperienza di Ferranti.

“Scrivo questo messaggio per salutare tutti quelli di voi che, con la loro passione o sincera amicizia, mi hanno accompagnato in questi due anni e mezzo alla guida del Novara FC. È stato un onore essere il presidente di questa squadra che ho a cuore per le emozioni che mi ha fatto vivere, ed essere stato colui che l’ha fatta ripartire ottenendo in un solo anno la promozione in Serie C.

Dopo un lavoro estenuante, a volte sgradevole e non compreso, per trovare acquirenti seri per il bene del Novara FC, lascio la società nelle mani di una compagine solida, composta da persone con comprovata esperienza nel mondo del calcio, fiducioso che potranno gestirla nel migliore dei modi. Mi auguro di tornare un giorno allo stadio Piola e di salutare ed essere salutato da alcuni di voi con un sorriso sincero”, il messaggio dell’ex presidente del Novara.

Pietro Lo Monaco diventerà il nuovo direttore generale del club e si occuperà anche della direzione tecnica della squadra. L’indiziato per il ruolo di presidente è Marco La Rosa.