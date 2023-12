Offerta monstre a Immobile dall’Arabia: addio alla Lazio? E quelle parole di Sarri…

CalcioWeb

Nello scorso mercato estivo Ciro Immobile sembrava poter fare le valigie con destinazione Arabia Saudita. L’attaccante biancoceleste era corteggiato da Al Shabab e Al Waeda, ma le sirene non si trasformarono in offerte concrete. La voglia di giocare la Champions League con la Lazio e di non perdere la Nazionale hanno prevalso. Niente partenza, forse solo rimandata.

L’offerta monstre per Immobile

Nuova sessione di mercato, nuovo interesse dall’Arabia Saudita. Questa volta ad aver messo nel mirino Ciro Immobile è stato l’Al-Ahli, club che ha fra le sue file Firmino e Mahrez. L’offerta sarebbe irrifiutabile: 35 milioni all’anno. Interesse che potrebbe restare tale anche a fine stagione. Alla soglia dei 35 anni, dire no a una proposta del genere sarebbe complicato.

Le parole di Sarri

Al termine della partita persa contro l’Inter, Maurizio Sarri ha parlato apertamente di un possibile scenario futuro che potrebbe interessare la Lazio: un progetto che sa di rivoluzione, una ripartenza dai giovani. “Il futuro? – ha dichiarato Sarri – A me non dispiacerebbe, se la società fosse d’accordo, allenare una squadra composta prevalentemente di giovani per aprire un nuovo ciclo“.

I biancocelesti inseguono un piazzamento europeo che, a metà stagione, sembra poter non essere fra le prime quattro. La speranza è nell’eventuale quinto posto che potrebbe garantire l’accesso alla nuova Champions League. Poi potrebbe essere rivoluzione: via alcuni senatori, spazio a giovani intriganti e di prospettiva. Immobile farebbe parte del primo gruppo.