Palermo, Corini in bilico: il nome del sostituto infiamma i tifosi

E’ un momento difficile in casa Palermo, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Catanzaro nel campionato di Serie B. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con i gol di Iemmello e Biasci, nel finale la rete della bandiera di Stulac. I rosanero occupano l’ottava posizione, l’ultima valida per l’accesso ai playoff, e nelle ultime tre partite hanno conquistato appena un punto.

La posizione dell’allenatore Eugenio Corini è in bilico e continuano le valutazioni in dirigenza. L’ex centrocampista dovrà cambiare passo già dalla difficile trasferta contro il Parma per evitare spiacevoli conseguenze. Il nome dell’eventuale sostituto infiamma la piazza: si tratta di Fabio Grosso, ex calciatore rosanero e campione del mondo con la maglia dell’Italia. L’allenatore è reduce dall’esonero dalla panchina del Lione.