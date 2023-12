Probabili formazioni della 15ª Giornata di Serie A: il turno che può sconvolgere la classifica

CalcioWeb

Inizia questa sera, venerdì 8 dicembre, la 15ª Giornata di Serie A che terminerà lunedì 11. Un weekend lungo che potrà cambiare il volto della classifica mentre ci avviciniamo sempre più alla fine del girone d’andata. Potrebbe rivelarsi una giornata “pro-Inter”: i nerazzurri giocano in casa contro l’Udinese nel turno in cui la Juventus affronta il Napoli e il Milan è ospite dell’Atalanta.

Attenzione, in ottica Europa, alla Fiorentina: in caso di vittoria a Roma e passo falso del Napoli, i toscani potrebbero operare un doppio sorpasso. Bagarre nella parte bassa della classifica: Monza e Genoa vogliono chiamarsi fuori, Empoli-Lecce è uno scontro diretto, Cagliari, Salernitana e Frosinone a caccia di punti in casa.

Le probabili formazioni della 15ª Giornata di Serie A