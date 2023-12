Pronostici Conference League 6ª Giornata: la Fiorentina non deve sbagliare

CalcioWeb

Ultima gara dei gironi di Conference League. Si chiude quest’oggi la prima fase della terza coppa europea con importanti verdetti da scoprire allo scadere dei 90 minuti di gioco. C’è chi ha già in tasca la qualificazione, chi deve blindare il primo posto e chi proverà a strappare in extremis un biglietto per la fase eliminatoria. In campo anche la Fiorentina che dovrà evitare di perdere contro il Ferencvaros per chiudere il girone come prima in classifica.

Pronostici 6ª Giornata Conference League

Fenerbahce-Trnava 1

Visto lo scontro diretto tra Nordsjaelland e Ludogorets, il Fenerbahce ha una ghiotta occasione per beffare una delle due e prendersi un biglietto per la fase eliminatoria. La gara contro il Trnava, ultimo in classifica con un solo punto e già eliminato, non può essere sbagliata. Segno: 1.

Ferencvaros-Fiorentina MG 1-3 Ospite

La Fiorentina scende in campo nell’ultima gara del girone per blindare il primo posto contro il Ferencvaros, secondo in classifica, che solo in caso di vittoria potrebbe scavalcare i toscani. Va da sè che Nico Gonzalez e compagni proveranno a chiudere il girone in testa con ogni mezzo ma senza rinunciare alla natura propositiva che contraddistingue la squadra. Segno: MG 1-3 Ospite.

Genk-Cukaricki 1

Ultima chiamata per il Genk. La gara contro il Cukaricki è da 1 fisso e non si può sbagliare. La squadra belga deve vincere, magari con due gol di margine, e sperare nella sconfitta del Ferencvaros contro la Fiorentina per passare il turno.

Ludogorets-Nordsjaelland GG

Ci aspettiamo una partita senza esclusione di colpi: la squadra perdente, vista la vittoria apparentemente facile del Fenerbahce contro il Trnava, verrebbe eliminata. Il Ludogorets deve vincere per accedere alla fase eliminatoria, al Nordsjaelland basterebbe anche il pari, ma perderebbe il primo posto. Il segno GG è il più coerente con la nostra analisi.

M. Tel Aviv-Gent GG

Scontro al vertice per il primo posto. Undici le reti degli israeliani, 15 quelle della formazione belga. Perchè non aspettarsi che ne facciano almeno una a testa anche questa sera, vista la posta in palio? GG e dita incrociate.

Le altre partite

Aberdeen-Francoforte MG 1-3 Ospite

Legia-Alkmaar GG

PAOK-HJK MG 1-3 Casa

Zrinjski-Aston Villa MG 1-3 Ospite

Club Brugge-Bodo/Glimt 1X

Dinamo Zagabria-FC Balkani 1

Lilla-Klaksvik 1

Lugano-Besiktas MG 1-3 Casa

Plzen-FC Astana MG 1-3 Casa

Slovan Bratislava-O. Lubjana 1

Zorya-Breidablik MG 1-3 Casa