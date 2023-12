Quante giornate rischia Lukaku? Cosa dice il regolamento sulla squalifica

CalcioWeb

La partita del campionato di Serie A tra Roma e Fiorentina ha regalato emozioni, tensione e momenti di discussione. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con il gol realizzati da Romelu Lukaku e Martinez Quarta. Continua il momento positivo delle squadre, sempre più candidate alla qualificazione in Champions League.

I giallorossi hanno chiuso la gara in 9 uomini per le espulsioni di Zalewski e Lukaku. In particolar modo l’attaccante belga è stato autore di un brutto fallo su Kouame nel minuti finali del match. Quante giornata rischia Lukaku? Il belga dovrebbe saltare solo la trasferta contro il Bologna e tornare a disposizione per il big match contro il Napoli.

Sono previste due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. E non sembra questo il caso.