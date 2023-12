Rabiot-Gagliardini, volano gli stracci: la dura risposta dello juventino | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

Il primo match della 14ª giornata del campionato di Serie A tra Monza e Juventus ha regalato il colpo in trasferta dei bianconeri e il primo posto momentaneo in classifica in attesa della partita dell’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri trova subito il vantaggio con Rabiot dopo il calcio di rigore sbagliato da Vlahovic, la reazione del Monza porta i frutti al 92′ con il pareggio di Carboni. Passa pochissimo e il difensore Gatti sigla il definitivo 1-2.

Nel corso del match si sono registrati anche momenti di tensione. Tutto è nato dalla reazione di Roberto Gagliardini. L’ex Inter, dopo il gol del pareggio, ha esultato in modo provocatorio in faccia allo juventino Rabiot. Il francese ha deciso di togliersi i sassolini dalla scarpa attraverso un messaggio sui social: “impara sempre a rimanere umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”, e a fianco l’emoji del cervello.