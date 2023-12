Rakow-Atalanta: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Già sicura del primo posto conquistato nel turno precedente, l’Atalanta vivrà in maniera piuttosto tranquilla l’ultima giornata dei gironi di Europa League. I bergamaschi daranno spazio a diversi giovani e qualche riserva che permetteranno ai titolari di tirare il fiato e conservare le energie per il campionato. Il Rakow, dal canto suo, proverà ad assicurarsi almeno la Conference League.

Rakow-Atalanta: probabili formazioni

Rakow (3-4-2-1): Kovacevic; Tudor, Racovitan, Rundic; Sorescu, Berggren, Kochergin, Carlos; Yeboah, Nowak; Crnac.

A disposizione: Tsiftsis, Lederman, Zwolinski, Plavsic, A. Kovacevic, Papanikolau, Cebula, Kittel, Piasecki.

Allenatore: Szwarga.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Hateboer, Bonfanti, Del Lungo; Holm, Adopo, Pasalic, Zortea; Miranchuk; De Ketelaere, Muriel.

A disposizione: Rossi, Vismara, Palestra, Bonanomi, Ceresoli, Manzoni, Mendicino, Colombo, De Nipoti, Cisse.

Allenatore: Gasperini.

Rakow-Atalanta: l’orario

La sfida tra Rakow e Atalanta, valida per la 6ª Giornata di Europa League, si giocherà alle 21:00 presso lo stadio ArcelorMittal Park di Sosnowiec (Polonia).

Rakow-Atalanta: il pronostico

L’Atalanta è già sicura del primo posto, farà un po’ di turnover e darà spazio a qualche giovanee. Il Rakow, dal canto suo, può ancora puntare alla Conference League anche solo con un pareggio se lo Sturm Graz dovesse perdere contro lo Sporting (condannato a vincere per provare a passare come prima). Il segno GG dovrebbe fare al caso nostro.

Rakow-Atalanta: diretta tv

La sfida di questa sera tra Rakow Atalanta sarà visibile in televisione su Sky Sport al canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOW.