Riquelme inizia una nuova esperienza: è il presidente di un club prestigioso

Juan Román Riquelme è stato uno dei calciatori più forti in circolazione e adesso si prepara per una nuova importante esperienza. Secondo notizie provenienti dall’estero, l’argentino è il nuovo presidente del Boca Júniors, il prestigioso club di Buenos Aires. L’ex Barcellona ha superato la concorrenza di Andrés Ibarra.

La lista che comprendeva l’ex calciatore e l’attuale presidente del club, ha superato Ibarra di quasi 30 punti. Le votazioni sono andate in scena a “La Bombonera” di Buenos Aires. In totale hanno partecipato 43.367 tesserati, si tratta di un record per il calcio argentino.