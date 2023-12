Roma seconda in Europa League, non bastano 3 gol allo Sheriff: Fiorentina ok con l’1-1 in Conference

CalcioWeb

La Roma fa il suo, ma quando non si è padroni del proprio destino, anche una vittoria per 3-0 può risultare beffarda. I giallorossi superano agilmente lo Sheriff Tiraspol nell’ultima gara del girone di Europa League grazie ai gol di Lukaku, Belotti e Pisilli, ma non chiudono il gruppo G al secondo posto dietro lo Slavia Praga che ha rifilato 4 reti al Servette. I giallorossi dovranno ripartire dai sedicesimi e affronteranno una delle retrocesse dalla Champions League.

Girone G

Slavia Praga 15 Roma 13 Servette 5 S. Tiraspol 1

Conference League

Basta appena un gol, senza neanche vincere, alla Fiorentina per blindare il primo posto. I toscani dovevano evitare la sconfitta contro il Ferencvaros per blindare il primo posto. Ko che stava maturando fino al 72′ a causa del gol di Zachariassen che stava condannando i ragazzi di Italiano alla seconda posizione. Il gol di Ranieri al 73′ ha però riportato la gara sull’1-1 e permesso alla Fiorentina di chiudere il girone al primo posto.

Girone F

Fiorentina 12 Ferencvaros 10 Genk 9 Cukaricki 0