Risultati Serie A, Ranieri lancia Fiorentina: Napoli fermo, Meret salva Mazzarri | CLASSIFICA

CalcioWeb

Ultima giornata di Serie A del 2023. Si parte eccezionalmente di venerdì sera con due gare alle 18:30 e altre due alle 20:45. Nel primo blocco di partite in campo Fiorentina e Napoli alla ricerca di punti importanti con lo sguardo rivolto verso l’Europa.

Risultati Serie A: Fiorentina-Torino 1-0

Tre punti pesanti quelli ottenuti dalla Fiorentina che ringrazia un protagonista inaspettato. Dopo 83′ minuti in cui la partita sembra impossibile da sbloccare, è Ranieri a rompere lo 0-0 su assist di Kayode e portare i toscani temporaneamente al 4° posto con 33 punti, gli stessi del Milan.

Risultati Serie A: Napoli-Monza 0-0

Quarto posto che rischia di restare pura utopia per il Napoli. I partenopei si ferma sullo 0-0 al “Maradona” contro il Monza. Senza Osimhen e Politano squalificati, è Meret a salvare il risultato parando un calcio di rigore a Pessina. Il portiere azzurro uscirà poi per infortunio. Fuori anche Mazzarri per proteste.

Risultati Serie A 18ª Giornata

Fiorentina-Torino 1-0

Napoli-Monza 0-0

Classifica Serie A

Inter 44 Juventus 40 Milan 33 Fiorentina 33 Bologna 31 Roma 28 Napoli 28 Atalanta 26 Lazio 24 Torino 24 Monza 22 Lecce 20 Genoa 19 Frosinone 19 Sassuolo 16 Verona 14 Udinese 14 Cagliari 13 Empoli 12 Salernitana 9