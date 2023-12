Bologna, sei da Champions! Difesa granitica, cinismo e talento: l’Atalanta si arrende | CLASSIFICA

CalcioWeb

Sarà un Natale dolcissimo in casa Bologna. La squadra di Thiago Motta continua a macinare gioco, ottenere vittorie e consensi, ormai non stupisce più. Il Bologna e una sicurezza e, viste le incertezze delle romane e qualche difficoltà del Napoli, non è assurdo pensare ai felsinei in ottica europea, perchè no anche in Champions League.

Del resto, la vittoria di oggi contro l’Atalanta, altra candidata a un posto in Europa, non solo permette di raccogliere 3 punti nello scontro diretto, ma legittima anche il quarto posto. Una vittoria figlia dell’identità dei rossoblu. Il Dall’Ara è un fortino complicato da espugnare: il Bologna in casa ha il miglior rendimento casalingo (22 punti in 9 partite, la Juventus ne fa 20 in 8, l’Inter 19, il Milan 18) e subisce 4 gol, gli stessi di Juventus e Milan.

Una squadra solida, appena 12 gol subiti in stagione (11 quelli della Juventus del ‘corto muso’), che non segna tantissimo (21 reti) ma che sa esprimere qualità. Zirkzee rifinisce, inventa, segna e risulta decisivo anche quando non finisce sul tabellino dei marcatori come questa sera. L’attaccante olandese ha messo in costante apprensione la difesa bergamasca a suon di colpi di tacco e giocate illuminante.

Il gol della vittoria porta la firma di Ferguson che su corner svetta di testa e punisce un’Atalanta volenterosa, spesso pericolosa tanto quanto il Bologna, ma poco cinica nel momento di colpire. Con un Bologna così sognare è legittimo.

Classifica

Inter 41 Juventus 40 Milan 33 Bologna 31 Fiorentina 30 Napoli 28 Atalanta 26 Roma 25 Lazio 24 Torino 24 Monza 21 Lecce 20 Frosinone 19 Genoa 19 Sassuolo 16 Udinese 14 Cagliari 13 Empoli 12 Verona 11 Salernitana 9