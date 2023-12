Juventus, corto muso e poca fantasia: al Genoa l’1-1 sta anche stretto | CLASSIFICA

CalcioWeb

Quando il corto muso non funziona, la Juventus va in difficoltà. Lo avevamo detto nella nostra prediction, la partita contro il Monza sarebbe dovuta servire da monito. Se lì il clamoroso ribaltone è arrivato con un gol di Gatti a tempo scaduto, utile a togliere le castagne dal fuoco, questa sera contro il Genoa l’assalto disperato nel finale non è servito a nulla. Anzi, ha quasi avuto l’effetto opposto.

La Juventus ha il grande merito di sbloccare le partite, questa sera con Chiesa su rigore, chiudersi bene e impedire agli avversari di giocare, ma quando non trova il raddoppio, come questa sera, rischia di lasciare sul piatto punti pesanti. È così che un Genoa volenteroso prima trova il pareggio con Gudmundsson, poi si fa arrembante alla ricerca della vittoria.

Una delle poche sortite offensive dei bianconeri degne di nota vede Martinez protagonista su una deviazione sottomisura di Bremer da corner (improvvisa e improvvisata). Dall’altra parte, nel finale, un’uscita avventurosa di Szczesny rischia di costare caro. Finisce 1-1: un buon punto per il Genoa, per la Juventus una ghiotta occasione sprecata. Domenica l’Inter, in casa della Lazio, può scappare.

Classifica Serie A

Inter 38

Juventus 37

Milan 29

Roma 25

Bologna 25

Napoli 24

Fiorentina 24

Atalanta 23

Monza 21

Lazio 21

Torino 20

Frosinone 19

Lecce 17

Genoa 16

Sassuolo 15

Cagliari 13

Udinese 12

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8