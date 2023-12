Le star amano il calcio italiano: Rita Ora con la maglia del Genoa | FOTO

CalcioWeb

Il Genoa ha presentato la sua terza maglia e lo ha fatto in grande stile, regalandone una alla pop star britannica Rita Ora, che ha deciso di indossarla e sfoggiarla sui social.

Ancora una volta il calcio italiano fa breccia nel cuore dei vip. Dopo Emily Ratajkowski, immortalata con una maglia del Napoli mesi fa, adesso Rita Ora fa sognare tutti con la terza maglia del Genoa, The Dark Goden Side of Genoa.

“Vogliamo evidenziare la forza del nostro brand interagendo con celebrità e influencer che amano il calcio e si identificano con i nostri valori e la nostra storia” sottolinea il club ceo Blàzquez. “E’ un modo per esporre il Genoa, club con origini e realtà cosmopolite, a un nuovo pubblico in tutto il mondo”, nel quadro di una più ampia campagna digitale di promozione del club, dei suoi tifosi e colori. La maglia 130 era stata presentata a settembre all’interno dei Palazzi dei Rolli, per poi essere promossa nei caruggi del centro storico.