Roma, la decisione sull’ingaggio di Bonucci: l’indizio di Mourinho

CalcioWeb

La trattativa per il passaggio di Leonardo Bonucci alla Roma rischia di saltare definitivamente. I giallorossi sono alla ricerca di un difensore di esperienza e in grado di regalare alternative ideali alla retroguardia. L’identikit perfetto è quello dell’ex Juventus, in uscita dall’Union Berlino dopo una prima parte di stagione negativa in Bundesliga.

Il passato del difensore alla Juventus ha scatenato la contestazione dei tifosi giallorossi e l’affare è sempre più in salita. La conferma è arrivata direttamente dall’allenatore Mourinho. “Di Bonucci non parlo perché non è un nostro giocatore. Ma io dico sempre due cose: il cuore di un club sono i tifosi, poi ci sono le proprietà e le strutture che sono sovrane.

Le decisioni sono di chi è sovrano. Ma quando tu fai qualcosa che piace molto ai tifosi alimenti quella passione, quando fai il contrario secondo me non si deve fare e più di questo non posso dire”. E’ quanto riferito dallo Special One alla vigilia della partita di campionato contro la Juventus.

Sull’addio di Renato Sanches: “non ho alcuna informazione sulla possibilità che possa uscire o no. Né da parte di Renato, né da parte del procuratore di Renato e sono gli stessi miei. Nessuna informazione da parte del direttore Pinto. Che stia vivendo una situazione complicata è ovvio, ma è complicata anche per me e per la rosa. Partirà per Torino? E’ un dubbio, perché la settimana non è stata pulita di lavoro e non ha lavorato come tutti gli altri. Sicuramente non giocherà”.