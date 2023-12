Roma-Fiorentina, espulso Lukaku: brutto intervento dell’attaccante | VIDEO

CalcioWeb

Roma e Fiorentina sono in campo per i minuti finali della partita del campionato di Serie A. La gara è ferma sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Lukaku e nella ripresa da Martinez Quarta. La sfida è stata condizionata anche dall’espulsione di Zalewski per doppia ammonizione.

Nel finale la Roma rimane addirittura in 9 per il rosso a Romelu Lukaku. L’attaccante entra in modo pericoloso sull’avversario Kouame e il provvedimento dell’arbitro sembra giusto.

Lukaku è sempre stato vittima del suo ego e della sua fragilità mentale pic.twitter.com/kNdqPahCwF — Quentin Tarallino (@_misspiaze) December 10, 2023