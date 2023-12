Roma-Fiorentina, Mourinho show: il bigliettino a Rui Patricio, poi il silenzio stampa

CalcioWeb

La partita della 15ª giornata del campionato di Serie A tra Roma e Fiorentina si è conclusa sul risultato di 1-1. All’Olimpico si sono affrontate due squadre in corsa per la qualificazione in Champions League ed i gol sono stati realizzati da Lukaku e Martinez Quarta.

In campo è andato in scena lo show personale di José Mourinho: il tecnico ha protestato per le espulsioni di Zalewski e Lukaku. Subito dopo il rosso al belga lo Special One ha affidato un bigliettino al raccattapalle con il messaggio da consegnare al portiere Rui Patricio con il piazzamento sui calci d’angolo. Nel post-partita l’allenatore giallorosso non si è presentato ai microfoni dei giornalisti e ha subito abbandonato lo stadio.