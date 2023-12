Roma-Fiorentina: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La domenica della 15ª Giornata di Serie A si chiude con una sfida davvero intrigante. Roma e Fiorentina si affrontano con in palio punti pesanti per la zona Europa. I giallorossi, dopo le strigliate di Mourinho, vogliono blindare il quarto posto. I viola, in caso di vittoria, vista la contemporaneità di Juventus-Napoli, potrebbero fare un doppio sorpasso su capitolini e partenopei per agguantare il piazzamento Champions.

Probabili formazioni Roma-Fiorentina

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Dodò

Orario Roma-Fiorentina

La partita Roma-Fiorentina, valida per la 15ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 10 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Pronostico Roma-Fiorentina

La Roma ha il secondo miglior rendimento casalingo del campionato con 16 punti, gli stessi dell’Inter, 1 in meno della Juventus. I giallorossi ospitano una Fiorentina che ha il 5° rendimento in trasferta della Serie A, ma viene da 2 ko consecutivi e da una gara dispendiosa in Coppa Italia vinta ai rigori contro il Parma. Espugnare l’Olimpico, nel quale la Roma viene da 5 vittorie consecutive, non sarà facile: 1X.

Diretta tv Roma-Fiorentina

Roma-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).